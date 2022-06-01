Польша построила 140-километровую стену на границе с Беларусью

В Польше завершили строительство отрезка заграждения на границе с Беларусью протяженностью 140 километров.

Об этом пишет «Европейская правда».

«Первые участки построенного заграждения на границе введены в эксплуатацию. Продолжается прием остальных участков. Пролеты уже расположены на участке протяженностью 140 км», - говорится в сообщении Пограничной службы Польши.

Отмечается, что в ближайшие дни начнется установка электронного оборудования на ограждении.

#bariera🇵🇱🇧🇾

Pierwsze ukończone odcinki bariery na granicy🇵🇱🇧🇾zostały odebrane. Trwają odbiory pozostałych. Przęsła ustawione są już na długości 140 km. W najbliższych dniach rozpocznie się instalacja bariery elektronicznej 💪#bezpieczeństwo #bezpieczna🇵🇱 Odcinek #PSGKuźnica👇 pic.twitter.com/NTFelTcjHz — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 12, 2022

Ранее сообщалось, что заграждение высотой 5 метров протянется на 186 километров. Строительные работы планируется завершить до 30 июня. Давление со стороны тысяч мигрантов с Ближнего Востока и Африки на границу Польши и Литвы с Беларусью началось летом прошлого года, что привело к столкновениям с польскими пограничниками. После этого Польша закрыла границу с Беларусью колючей проволокой и увеличила количество пограничников.