Украина должна победить в войне, иначе россия атакует страны Балтии, - экс-премьер рф

Украина должна победить в войне с россией, ведь в случае поражения следующими целями кремля станут страны Балтии.

Об этом заявил экс-премьер-министр рф Михаил Касьянов, передает «Лига.net» со ссылкой на France 24.

Оппозиционный российский политик считает, что полномасштабная война россии против Украины может продлиться до двух лет, но Украина должна победить, ведь в случае поражения следующими целями российской агрессии будут страны Балтии.

Касьянов упомянул призывы президента Франции Макрона «не унижать россию», заявив, что он «категорически не согласен» с подобной позицией. Также он выступил против территориальных уступок Украины, чтобы закончить войну.

- Чем путин это заслужил? Это слишком прагматичная позиция. Я считаю, что это неправильно, надеюсь, что Запад не пойдет по этому пути, - сказал Касьянов.

Михаил Касьянов был премьер-министром россии в 2000-2004 годах. Начиная с 2005 года, находится в оппозиции к путинскому режиму. Касьянов заявляет, что покинул россию из-за войны и живет в Европе, но отказался раскрыть свое местонахождение, опасаясь за свою безопасность. Его близкий союзник и коллега по оппозиции Борис Немцов был застрелен недалеко от кремля в 2015 году.