Российские захватчики превратили Запорожскую АЭС в военную базу, - глава «Энергоатома»

Российская армия превратила оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в военную базу.
Об этом сообщил в интервью LIGA.net президент госкомпании «Энергоатом» Петр Котин.
Он сообщил, что россияне разместили на оккупированной Запорожской АЭС военных и тяжелую технику – грузовики, танки и БМП.
- Оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, но они там укрепляются, роют окопы, используют станцию как военную базу, - сказал Котин.
В то же время Котин заверил, что оккупанты не смогут поставлять с оккупированной электростанции электроэнергию в Крым и россию.
- Говорить можно все что угодно, но станция работает в другом частотном режиме и не подключена к энергосистеме россии и Крыма, – акцентировал внимание Котин.