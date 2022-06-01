Российские захватчики превратили Запорожскую АЭС в военную базу, - глава «Энергоатома»

Российская армия превратила оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в военную базу.

Об этом сообщил в интервью LIGA.net президент госкомпании «Энергоатом» Петр Котин.

Он сообщил, что россияне разместили на оккупированной Запорожской АЭС военных и тяжелую технику – грузовики, танки и БМП.

- Оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, но они там укрепляются, роют окопы, используют станцию как военную базу, - сказал Котин.

В то же время Котин заверил, что оккупанты не смогут поставлять с оккупированной электростанции электроэнергию в Крым и россию.