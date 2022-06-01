«Их история не закончена, мы пытаемся спасти ребят»: сестра командира николаевских морпехов «Волыны» о защитниках «Азовстали»

Родственники украинских воинов, которых эвакуировали из «Азовстали», создали объединение и призывают не забывать, что морпехов из 36-й бригады, бойцов «Азова», пограничников и других защитников нужно вернуть домой.

Об этом в эфире телеканала 2+2 сообщила Татьяна Харько – сестра Сергея Волынского, командира батальона, который руководил николаевскими морпехами из 36-й бригады на «Азовстали».

Татьяна сообщила, что пока неизвестно, где находятся эвакуированные украинские воины. Ранее их доставили в Еленовку на оккупированной территории, где удерживали в колонии.

- Где они находятся сейчас, в каком состоянии, в каких условиях их содержат, нам неизвестно, - говорит Татьяна.

Она призвала общественность не забывать, что защитников «Азовстали» нужно вернуть, что эта проблема не решена.

- Мы создали ассоциацию семей защитников «Азовстали», куда приглашаем абсолютно всех родственников воинов – присоединяться и объединяться, одним общим штурмом спасти наших ребят. Мы пытаемся дать максимальную огласку этой проблеме. Мы понимаем, что война продолжается, проблемы растут, а история ребят не закончилась. Они более 80 дней защищали собой Украину, сдерживали врага. Нельзя сейчас думать, что их история уже закончена.