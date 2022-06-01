В Интернациональном легионе объяснили, что они не являются наемниками, а входят в состав ВСУ

Членов Интернационального легиона обороны Украины нельзя считать наемниками, легион входит в состав ВСУ.

Об этом заявил спикер Интернационального легиона обороны Украины Дамьен Магру, пишет «Укринформ».

- Есть четкие определения по международному праву, кого считать легионером, а кого считать наемником. То, что российская пропагандистская машина всех легионеров называет просто наемниками, – это не только неправда, это нарушение этих определений, - сказал Магру.

Он отметил, что основным критерием наемника по международному праву является финансовая мотивация, то есть он должен получать больше денег, чем военнослужащий армии, за которую он воюет.

- Если мы говорим о легионерах, мы получаем такую ​​же оплату, как и любой украинский военнослужащий ВСУ. Поэтому, по определению, мы не можем быть наемниками по международному праву, - подчеркнул спикер Интернационального легиона.

Он добавил, что, кроме того, у членов Интернационального легиона есть все документы, предусмотренные украинским законодательством, чтобы доказать принадлежность к ВСУ.

В Интернациональный легион обороны входят граждане 55 государств мира, в том числе Бразилии, Южной Кореи, Австралии. Больше всего в Интернациональном легионе граждан США и Британии, а также Польши и Канады. Также достаточно много добровольцев из стран Балтии и Северной Европы, прежде всего, Финляндии. Магру подчеркнул, что Интернациональный легион обороны входит в состав Вооруженных Сил Украины и финансируется из оборонного бюджета, сообщает «Европейская правда».