Оккупанты на Харьковщине бросали своих раненных, чтобы вывезти награбленное, - командир 92-й бригады

Убегая в мае из-под Харькова, оккупанты бросали своих раненых, но грузили награбленные у украинцев вещи.

Об этом в интервью «Укринформу» сообщил Герой Украины, командир 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Павел Федосенко.

Под его руководством подразделения бригады удерживали оборону Харькова, а сейчас ведут контрнаступление, оттесняя врага к черте Харьковской области.

- Что я могу сказать о врагах… Хвалить их не буду однозначно. Мародеры, бомжи. Мы видели остатки их позиций, КСП батальонов – это ужас. Они в одном месте и раненых держали, и ели, и в туалет, извините, ходили. Когда мы выбивали россиян из Циркунов, например, они там бросали своих раненых, личный состав, на технику грузили стиральные машины и бежали с этим награбленным барахлом в сторону россии. Уважения к ним никакого нет, россияне – это армия варваров. А вот их командирам хотел бы сказать, чтобы они сняли розовые очки, посмотрели вокруг. Мы все равно победим. Потому что они дерутся за путина, а мы – за Родину, - сказал Федосенко.

Он подчеркнул: очень важно было перехватить инициативу в первые 10 дней полномасштабного вторжения, что и сделали защитники Харькова. россиян выбили из города, они упустили момент внезапности и поняли, что больше им в областной центр не пробиться.

- Конечно, врага недооценивать нельзя. А вот бить его можно и нужно. Когда мы переломили ситуацию и начали наступать, бойцы почувствовали уверенность в своих силах. Враг же был деморализован, ведь окончательно потерял надежду на то, что быстро, спокойно и без сопротивления закончит войну, - отметил командир 92-й бригады.

Федосенко также подчеркнул, что регулярные войска россии воюют подло и с максимальным количеством танков, артиллерии, превышая украинские возможности в десятки раз.