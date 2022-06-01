«Мы придем в Херсон, мы придем в Мариуполь, мы освободим Крым», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины освободят от оккупантов города на юге и Донбассе.

Об этом Зеленский говорил в своем видеообращении.

- Остановлено наступление оккупантов на юге Украины. Да, они до сих пор хотят разрушить и Николаев, и Запорожье, и города Днепропетровщины. Им пока хватает сил, чтобы бить из артиллерии по Зеленодольску и Гуляйполю. Одесса остается мишенью для российского флота. Но уже были сорваны десятки попыток наступления российской армии именно там, как раз на юге. А благодаря контрнаступлению уже освобождена часть громад Херсонщины, - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в боях на Донбассе украинская армия и наша разведка тактически побеждают российских военных.

- Мы имеем дело с абсолютным злом. И у нас нет другого выбора, чем идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов из всех наших областей. И хотя сейчас ширина нашего фронта – уже более 2,5 тысяч километров, чувствуется, что стратегическая инициатива – все-таки за нами.

- Мы придем во все наши города, во все наши села, в которых пока нет нашего флага. Нет на административных зданиях. Хотя украинских флагов там, я уверен, очень много – просто у людей, просто дома. И мы их уже видели, когда люди протестовали против оккупантов. И мы их еще увидим – увидим повсюду, когда вернемся. Мы придем в Херсон, мы придем в Мелитополь, мы придем в Мариуполь, мы придем в Энергодар. Конечно, мы освободим и наш Крым. Флаг Украины снова будет над Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией. И пусть каждый из российских чиновников, кто захватил драгоценную землю в Крыму, помнит: это не та земля, где им будет покой.