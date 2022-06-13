ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В плену оккупантов находятся 33 водителя, пытавшихся спасти жителей Мариуполя

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 13 июня по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 14 июня.

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00:33 Россияне более двух месяцев удерживают в плену по меньшей мере 33 водителя-волонтера, двое из которых нуждаются в немедленной медицинской помощи.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Водителей задержали, когда они ехали забирать своих родственников из зоны боевых действий или вывозили из Мариуполя других мирных жителей. Их обвиняют в «терроризме» и хотят заключить в тюрьму на 5-10 лет. Среди них нет ни одного военного.

Сначала людей держали в оккупированной Еленовке, но затем начали вывозить в СИЗО в Донецке. Самому младшему водителю – 21 год, а самому старшему – 59.

Несмотря на то, что волонтеры фактически находятся в плену, их не включают ни в какие списки.

00:11 В течение трех дней разведчики одной из бригад Территориальной обороны ВСУ на учениях отрабатывали форсирование водного препятствия с оружием разными способами; проведение эвакуации раненых через водоем; транспортировку пленных в базовый лагерь, сообщили в Генштабе ВСУ.

00:08 Артиллеристы 81-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили батарею РСЗО «Ураган» и подразделение материально-технического обеспечения российских оккупантов.

Об этом сообщили в Командовании десантно-штурмовых войск.

Удар нанесли по «Урагану» вместе со специальными машинами, в этом районе оккупанты в полевых условиях заправляли и обслуживали войска.