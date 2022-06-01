Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили еще десятки оккупантов и вражескую технику

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 13 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 14 июня, происходящими на территории Николаевской области.

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07:56 Мэр Баштанки Александр Берговой призвал местных жителей, которые выехали из города, пока не возвращаться домой, а тех, кто остался – при возможности выехать в более безопасное место.

«Я уже отмечал раньше и подчеркиваю еще раз: если у вас есть возможность, лучше сейчас не возвращаться, а кто остался здесь — есть смысл уехать. Баштанская громада является прифронтовой зоной, поэтому мы не можем гарантировать безопасность или быть уверены в том, что будет завтра. Я вынужден констатировать, что в нашем районе есть работа ДРГ-групп и работают вражеские наводчики. В соцсетях с помощью ботов и лиц склонных к поддержке россии ведется открытая кампания по подрыву доверия к власти, таким образом враг пытается выдать это за свою победу. Следующие несколько месяцев будут сложными. Я рекомендую каждому принять самостоятельное решение, чтобы уберечь свою жизнь и близких», – сообщил Береговой в соцсети.

07:41 Отбой воздушной тревоги.

07:34 На Южнобугском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на удержании занятых рубежей и недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Николаевском направлении, в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка, Дослидное Херсонской области, враг развернул две реактивные батареи и одну батарею ствольной артиллерии.

На Криворожском направлении враг провел минирование побережья реки Ингулец по рубежу Давыдов Брод – Калиновское.

07:21 На линии столкновения продолжается ведение боевых действий. Враг, скованный в возможностях маневра на суше, имеет вариант только отступления на рубежи обороны, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

С воздуха противник совершил две вертолетных атаки парами Ми-8 по нашим позициям на Николаевщине и Херсонщине. В районе Снегиревки произошло воздушное сражение. Из истребителя Су-35 была выпущена ракета «воздух-воздух» по паре наших Ми-8. Вертолетам удалось увернуться. Противник, экономя ракеты, ретировался.

В течение суток продолжались попытки воздушной разведки с помощью БПЛА. Вдобавок к сбитому утром над Николаевом «Орлану-10», в Херсонской области зенитно-ракетным подразделением сбито еще один, а из стрелкового оружия достали и обычный квадрокоптер.

В целом же при выполнении огневых задач, в том числе и нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями, противнику нанесены потери в количестве 28 рашистов и 10 единиц техники, среди которых кроме воздушных «разведчиков», гаубица «Мста-Б», командно-штабная машина, пять единиц бронированной и другой автомобильной техники.

Результаты двух авиационных ударов в Николаевской и Херсонской областях по скоплению живой силы и вражеской техники уточняются.

07:05 По всей территории Николаевской области объявлена воздушная тревога.