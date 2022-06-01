В Белом доме заявили, что пытаются предотвратить покупку украинского зерна, которое украли оккупанты

В США работают над тем, чтобы различные страны не покупали зерно, которое, по мнению Вашингтона, могло быть украдено в Украине.

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает «Интерфакс-Украина».

– Мы работаем с другими странами, чтобы предотвратить продажу зерна, которое, вероятнее всего, было украдено в Украине, - заявила Карин Жан-Пьер во время пресс-брифинга.

Ранее американские СМИ сообщали, что в мае США разослали письма 14 странам, в основном, в Африке, в которых утверждалось, что «россия может попытаться продать украинское зерно».

Напомним, что в Запорожской области оккупанты увеличили масштабы кражи зерна.