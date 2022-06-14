Байден продлил санкции относительно режима лукашенко

Президент США Джо Байден официально сообщил, что продолжил чрезвычайную ситуацию в связи с действиями и политикой режима республики беларусь, что предусматривает продление санкций против власти этой страны.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Белого дома.

«Действия и политика некоторых членов правительства беларуси и других лиц, а также злонамеренная деятельность белорусского режима и постоянные злоупотребления продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», – отмечается в документе.

В этой связи президент отметил, что продолжает действие чрезвычайной ситуации, связанной с республикой беларусь после 16 июня, еще на один год.

Еще 16 июня 2006 президент США издал указ №13405 о введении чрезвычайной ситуации, связанной с политикой правительства беларуси, что предусматривало, в том числе, введение ограничений против властей этой страны. В августе 2021 года глава Белого дома расширил действие этого указа после того, как режим беларуси провел незаконные выборы и пытался подавить основные права и свободы людей в стране.

Действие указов президента США дает ему право вводить чрезвычайные ситуации сроком на год, после чего он может продолжать их по соответствующей процедуре.