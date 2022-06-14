«Дох*я кто отказался»: Оккупант рассказал, что только один из десяти захватчиков готов к прямому столкновению с ВСУ

Российские захватчики так боятся ВСУ, что только один из десяти готов к прямому столкновению с украинскими воинами.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который перехватила СБУ.

– У нас, бля*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь? – рассказывает жене рашист.

Обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск. Поэтому такая тенденция в рядах врага не может не радовать. Это объясняет, почему российские оккупанты все меньше идут в прямую атаку, а просто издалека зачищают украинские населенные пункты артиллерией, убивая гражданских.

СБУ напоминает россиянам, желающим сохранить жизнь на войне, о «горячей» телефонной линии 2402. Позвонив на нее, можно сдаться в плен. Работает круглосуточно для украинских и русских номеров.