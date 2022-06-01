Запускал крылатые ракеты по Одессе и Николаеву: Командиру фрегата «Адмирал Макаров» заочно объявили подозрение в госизмене

Командир российского фрегата «Адмирал Макаров» Григорий Бреевв Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему капитану 2-го ранга воинской части, дислоцировавшейся в АР Крым, а ныне командиру российского фрегата «Адмирал Макаров».

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В 2014 году он предал присяге и остался в захваченной российскими оккупантами части, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. Винничанин присягнул вооруженным силам рф и продолжил службу в русском черноморском флоте.

Дезертир вернулся в Украину в 2022 году с оккупантами. Корабль под его командованием производил запуски крылатых ракет по Николаеву и Одессе.

Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили бывшему украинскому военному подозрению в государственной измене (части 1 статьи 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.