В Донецкой области оккупанты пытались сдать на металлом детали от своей ПВО

В Донецкой области оккупанты пытались сдать на лом комплектующие к комплексу ПВО.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Чтобы не попасть на передовые позиции командиры одной из батарей 933-го зенитно-ракетного полка оккупационных войск решили сделать свою технику небоеспособной. Захватчики сняли с боевых машин «Тор-М2У» блоки управления и решили продать их в пункте приема драгоценных металлов.
Однако россиян, как всегда, подвела жадность. В пункте приема металлолома они назвали слишком высокую цену и вступили в конфликт с приемщицей, которая тут же сообщила о «бизнесменах» в так называемое «МГБ ДНР».
Теперь командование полка объясняет потерю электронных блоков вроде бы боевыми действиями, а оккупанты-«бизнесмены» продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой.
Военная разведка Украины также обнародовала список командного состава 933-го зенитно-ракетного полка 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которая действует на Донецком направлении и напоминает, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности.
полковник Беспалый Павел Владимирович, 19.02.1979 г.р.
подполковник Колесников Павел Александрович, 06.08.1977 г.р.
подполковник Богаткин Александр Александрович, 16.07.1982 г.р.
подполковник Яковлев Алексей Сергеевич, 29.12.1977 г.р.
майор Исаев Джими Эльбрусович, 08.01.1985 г.р.
майор Левада Иван Анатольевич, 28.04.1983 г.р.
майор Егоров Андрей Анатольевич, 28.08.1984 г.р.
майор Герасимов Денис Сергеевич, 14.10.1986 г.р.
майор Борзенко Александр Владимирович, 20.09.1977 г.р.
майор Леутин Сергей Валерьевич, 24.04.1987 г.р.
капитан Поздняков Виктор Александрович, 08.03.1980 г.р.
капитан Низов Антон Сергеевич, 05.02.1986 г.р.
капитан м/с Газиев Арсен Назирбекович, 22.07.1981 г.р.
капитан Фалалеев Иван Викторович, 24.09.1985 г.р.
капитан Мусатов Александр Владимирович, 04.12.1987 г.р.
капитан Половков Александр Михайлович, 16.08.1991 г.р.
капитан Борисов Ярослав Александрович, 01.11.1989 г.р.
капитан Козлов Александр Владимирович, 17.03.1989 г.р.
капитан Смирнов Александр Викторович, 01.05.1984 г.р.
капитан Вавилов Владимир Геннадьевич, 31.08.1987 г.р.
капитан Лемехов Иван Викторович, 31.07.1989 г.р.
капитан Настенко Артем Сергеевич, 31.03.1988 г.р.
капитан Шалашов Игорь Петрович, 03.01.1987 г.р.
капитан Макаров Антон Александрович, 24.07.1991 г.р.
старший лейтенант Матюхин Евгений Владимирович, 10.01.1994 г.р.
старший лейтенант Чириков Андрей Александрович, 22.12.1995 г.р.
старший лейтенант Данин Дмитрий Андреевич, 01.05.1995 г.р.
старший лейтенант Конарев Вячеслав Андреевич, 26.12.1995 г.р.
старший лейтенант Самсонов Дмитрий Сергеевич, 20.12.1981 г.р.
старший лейтенант Страхов Андрей Александрович, 24.06.1995 г.р.
старший лейтенант Пиреев Владимир Сергеевич, 18.03.1991 г.р.
старший лейтенант Третьяков Евгений Николаевич, 11.03.1994 г.р.
старший лейтенант Иванцов Олег Олегович, 07.12.1993 г.р.
старший лейтенант Канунников Олег Евгеньевич, 19.05.1995 г.р.
старший лейтенант Попов Андрей Александрович, 24.06.1995 г.р.
лейтенант Ялдайкин Леонид Александрович, 14.08.1997 г.р.
лейтенант Зайцев Владислав Александрович, 28.12.1996 г.р.
лейтенант Ириков Станислав Вячеславович, 04.01.1996 г.р.
лейтенант Зобнин Дмитрий Александрович, 08.12.1992 г.р.
лейтенант Колобаев Александр Сергеевич, 13.02.1996 г.р.
лейтенант Чемодуров Алексей Александрович, 05.11.1998 г.р.
лейтенант Сошин Владислав Андреевич, 06.03.1997 г.р.
лейтенант Кистень Антон Алексеевич, 30.01.1997 г.р.
лейтенант Волков Дмитрий Игоревич, 13.04.1998 г.р.
лейтенант Трушкин Иван Михайлович, 28.03.1997 г.р.
лейтенант Севостьянов Роман Сергеевич, 04.04.1997 г.р.
лейтенант Тактаев Владислав Николаевич, 18.10.1995 г.р.
лейтенант Чубарев Юрий Владимирович, 28.01.1995 г.р.
лейтенант Баулин Антон Владимирович, 04.02.1989 г.р.
лейтенант Солынин Александр Михайлович, 23.04.1997 г.р.