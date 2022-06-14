В Донецкой области оккупанты пытались сдать на металлом детали от своей ПВО

В Донецкой области оккупанты пытались сдать на лом комплектующие к комплексу ПВО.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Чтобы не попасть на передовые позиции командиры одной из батарей 933-го зенитно-ракетного полка оккупационных войск решили сделать свою технику небоеспособной. Захватчики сняли с боевых машин «Тор-М2У» блоки управления и решили продать их в пункте приема драгоценных металлов.

Однако россиян, как всегда, подвела жадность. В пункте приема металлолома они назвали слишком высокую цену и вступили в конфликт с приемщицей, которая тут же сообщила о «бизнесменах» в так называемое «МГБ ДНР».

Теперь командование полка объясняет потерю электронных блоков вроде бы боевыми действиями, а оккупанты-«бизнесмены» продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой.

Военная разведка Украины также обнародовала список командного состава 933-го зенитно-ракетного полка 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которая действует на Донецком направлении и напоминает, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности.