Проблемы у врага не с техникой, а с кадрами и их качеством, – глава Николаевской ОВА Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что у оккупантов есть возможность восстанавливать уничтоженную Вооруженными силами Украины артиллерию, но также есть проблема непосредственно с кадрами и их качеством.
Такое мнение он высказал в эфире национального телемарафона.
Ведущие спросили Виталия Кима о развертывании врагом на Херсонском направлении дополнительных артиллерийских сил.
– Мое личное мнение, невоенное. У оккупантов очень много техники, старой или не старой, но она вся стреляет. Имеются большие запасы снарядов. У них больше дефицит с кадрами, личным составом. Поэтому подтягивать вооружение они могут сколь угодно, важно качество военных. А они там не хотят сражаться и выходить на передовую. Что касается артиллерии или РСЗО, они еще работают, потому что это далеко и почти безопасно, как они считают. Но наши ВСУ ежедневно жгут и РСЗО, и дальнобойную артиллерию. И до оккупантов доходит, что это тоже опасно, и там настроения не очень. Но это не умаляет опасности, создаваемой этими РСЗО или дальнобойной артиллерией. Они пополняют свои резервы, те пушки, которые были уничтожены ВСУ, – рассказал глава ОВА Виталий Ким.