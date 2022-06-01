Проблемы у врага не с техникой, а с кадрами и их качеством, – глава Николаевской ОВА Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что у оккупантов есть возможность восстанавливать уничтоженную Вооруженными силами Украины артиллерию, но также есть проблема непосредственно с кадрами и их качеством.

Такое мнение он высказал в эфире национального телемарафона.

Ведущие спросили Виталия Кима о развертывании врагом на Херсонском направлении дополнительных артиллерийских сил.