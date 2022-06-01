«Это тренд всей Украины»: Глава Николаевской ОВА рассказал, что люди возвращаются в область, несмотря на призывы повременить

Фото: архив Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что жители области игнорируют призывы власти повременить с возвращением и возвращаются в свои дома.

Об этом шла речь в эфире национального телемарафона.

По словам Виталия Кима, количество людей, которые возвращаются в свои дома, растет каждый день.

– У нас есть эвакуационные автобусы, волонтеры и службы, которые по заявкам людей вывозят их, если нужно. Но у нас центр для переселенцев сейчас свободен, потому что люди возвращаются наоборот в область, несмотря на то, что мы советуем с мэром подождать из-за выросшей из-за ствольной артиллерии угрозы. Это тренд не только николаевский, но и всей Украины. Количество возвращающихся людей увеличивается каждый день. Не прислушиваются люди к этому совету, они все равно возвращаются, – резюмировал глава Николаевской ОВА.