Апеляционный суд запретил партию Мураева «Наши»

Восьмой апелляционный суд Львова 14 июня запретил партию «Наши» экс-нардепа Евгения Мураева, которую Минюст считает пророссийской.

Об этом сообщает движение «Чесно» со ссылкой на присутствующую на заседании представительницу Минюста.

По данным активистов, это уже четвертая запрещенная пророссийская партия и сейчас суд будет рассматривать дела по еще четырем партиям, в частности дела по партиям двух госпредателей Владимира Сальдо и Натальи Витренко.

Имущество партии «Наши» и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству. Но само решение еще может быть оспорено в Верховном суде.

Аргументы министерства пока общественности неизвестны, поскольку коллегия судей в составе Матковской, Кузьмича и Улицкого не допустила на заседание журналистов и представителей общественности.

Причиной недопуска указали карантинные ограничения и внутреннее распоряжение суда, хотя еще накануне, 13 июня, подобные ограничения не помешали публичности рассмотрения аналогичных дел в отношении партий «Социалисты» и «Справедливость и развитие» и активисты освещали ход судебных заседаний.

Евгений Мураев в 2006 году впервые стал депутатом Харьковского областного совета от партии «Вече», а в 2010 переизбрался в облсовет уже от «Партии Регионов». От нее он впервые прошел в парламент в 2012 году, а в 2014 году Мураев снова победил на 181-м округе, уже как самовыдвиженец. В парламенте политик присоединился к фракции партии «Оппозиционный блок», деятельность которой в Украине судом уже запрещена.

В 2017 году Евгений Мураев совместно с еще одним госпредателем Вадимом Рабиновичем начал развивать партию «При жизни», однако после прихода в нее Виктора Медведчука в 2018 году покинул политсилу.

В октябре 2018 года Мураев одновременно запустил рекламную кампанию своей новой политической партии «Наши» и нового телеканала «Наш». В том же году Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное производство против народного депутата Евгения Мураева по статьям «государственная измена» и «заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении». Причиной стало скандальное высказывание депутата в эфире телеканала «112 Украина» об Олеге Сенцове.

На внеочередных парламентских выборах 2019 года баллотировался по списку «Оппозиционного блока», но партия не прошла в парламент.

После российского вторжения Мураев исчез из медийного пространства. По данным СМИ, он выехал в россию.