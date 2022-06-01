Украина вернула тела еще 64 защитников Мариуполя

В Запорожской области прошла очередная операция по обмену телами погибших военнослужащих. Украина вернула тела 64 героических защитников «Азовстали» для достойного их захоронения.

Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко. Операция проводилась при сотрудничестве Минреинтеграции, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.

«Процесс возвращения тел погибших украинских армейцев продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции», – отметили в министерстве.

Напомним, 6 июня россия передала Украине первых погибших военных на территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе. Речь шла о погибших бойцах.

8 июня состоялся второй обмен. Украина вернула тела еще 50 погибших, в том числе защитников Мариуполя.

Экс-командир «Азова» сообщал, что 220 тел защитников Мариуполя уже доставили в Киев – проходит процесс опознания.