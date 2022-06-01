Сборище воров: В СБУ показали видео, как оккупанты «освобождали» магазин от батареек и духов

В СБУ показали кадры, как российские военнослужащие грабят магазин.

«Российская армия – сборище воров, которые воруют у украинцев все, что видят. Один из таких случаев зафиксировали камеры наблюдения в Сумской области. Благодаря нашим защитникам там уже нет оккупантов, но «память» о них сохранилась на видео. Сначала рашисты «героически» выломали двери магазина, а затем начали «демилитаризировать» его полки. Воровали все, что видели: от батареек до духов. Сумки для награбленного нашли здесь же, в магазине. И пока руководство рф придумывает чепуху о «второй армии мира» и «аналогов нет», все понимают, что на самом деле русские солдаты имеют только одно лицо – убийц и мародеров», – отметили в СБУ.