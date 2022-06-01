На Херсонщине замглавврача детской больницы сдал оккупантам личные дела сотрудников полиции

Виктор Бурдовицин В Херсонской области заместитель гендиректора по медицинской части детской больницы добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и передал им медицинские карточки и личные дела сотрудников полиции региона.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.

«По данным следствия, в начале марта подозреваемый, исполняющий обязанности директора заведения здравоохранения, добровольно согласился на сотрудничество с сотрудниками спецслужб РФ и представителями оккупационных властей страны-агрессора», - говорится в сообщении.

Мужчина по собственной инициативе сообщил оккупантам о хранении в архиве больницы документации на сотрудников Главного управления Нацполиции области. Таким образом российские военные получили доступ к конфиденциальной информации о правоохранителях.

Заместителю гендиректора сообщили о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).