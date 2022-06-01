Пиротехники обследовали береговую линию Намыва и обнаружили в воде кассетные элементы от РСЗО

Во вторник, 14 июня, отделение подводного разминирования группы специальных пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения продолжили работы по обследованию прибрежных полос с близлежащей водной акваторией в микрорайоне Намыв города Николаева и обнаружили взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Водолазы проверили 10 тысяч кв. м дна и обнаружили три кассетных элемента от реактивных систем залпового огня, изъятых из водоема.

Ведомство обращает внимание на то, что боеприпасы, скорее всего, прибило течением и вымыло ближе к берегу, а это подтверждает тот факт, что взрывоопасные предметы могут быть обнаружены в любом месте водоема.