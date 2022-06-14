«Прометей» получит ₴450 млн кредита от Укргазбанка в рамках госпрограммы поддержки аграриев

Между Группой Компаний «Прометей» и УКРГАЗБАНКОМ подписано генеральное соглашение о получении финансирования на сумму 450 млн гривен для проведения посевной и осуществления трейдинговой деятельности.

Об єтом сообщает пресс-служба ГК «Прометей».

Сообщается, что лимит предоставляется сроком на 5 лет на следующих условиях:

1) Инвестиции в объеме ₴120 млн предусмотрены для удовлетворения потребностей в дополнительном финансировании в рамках проведения посевной производственными компаниями Группы «Прометей»: «АгроКапиталЦентр» и «ВК «Прометей».

Из них ₴60 млн. выдаются под 0% и под государственные гарантии. Остальные ₴60 млн. предусматривают применение процентной ставки UIRD + 7%.

2) Оставшаяся часть кредита в объеме 330 млн будет направлена на финансирование трейдинговой деятельности Группы.

В сообщении также отмечается, что новое финансирование позволит агропроизводственному направлению закончить посевную кампанию с учетом намеченных технологических планов. Кроме этого, предоставленная кредитная линия ускорит создание дополнительной товарной массы для дальнейшей ее реализации трейдинговым направлением Группы.

«Мы рады сообщить об очередном успешном проекте с нашим финансовым партнером УКРГАЗБАНК. В рамках госпрограммы кредитования аграриев банк предоставил кредитный лимит в сумме ₴120 млн. двум нашим агропроизводственным компаниям. Кроме этого, банк поддержал наши финансовые инициативы и пошел навстречу еще в одном проекте, касающемся трейдинга Группы. Таким образом, общая сумма генерального соглашения возросла до уровня ₴ 450 млн.», - отмечает руководитель сектора корпоративных финансов Ирина Ивченко.

«Привлечение очередного кредита свидетельствует о доверии к Группе со стороны крупнейших финансовых институтов, как частных, так и государственных. Долгосрочные и прозрачные отношения с нашими партнерами, продолжающими инвестировать в проекты «Прометея», являются результатом многолетней стабильной работы, а также бизнес активности компании в течение последних крайне сложных военных месяцев», - подчеркивается в сообщении Группы.

Комментируя заключение соглашения, собственник Группы Компаний «Прометей» Рафаэль Гороян отметил важность государственных программ поддержки с/х бизнеса для восстановления экономики Украины:

«Хотелось бы подчеркнуть понимание со стороны государства необходимости поддержки аграрного сектора, а также высказать благодарность за то, что в крайне сложный для страны период госинституты не отвернулись от сельскохозяйственного бизнеса. Подобные дотационные проекты позволяют возродить бизнес и агропроизводство в нашей стране».

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