Суд запретил партии херсонских коллаборантов Сальдо и Стремоусова

Восьмой апелляционный суд Львова запретил партию бывшего мэра Херсона «Блок Владимира Сальдо», которого оккупанты назначили главой своей администрации и партию «Держава», где членом совета развития был херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов.

Об этом сообщает движение «Чесно».

Такое решение суд принял во вторник, 14 июня. Имущество этих партий и всех их организаций, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном Суде.

Движение отмечает, что это уже пятая и шестая пророссийские партии, которые за последние дни были запрещены в судебном порядке. Ранее под запретом оказались «Оппоблок», «Наши», «Социалисты», «Справедливость и развитие». Единственная партия, подавшая встречный иск – это пророссийский политический проект «Прогрессивная соцпартия Украины» Натальи Витренко.

В СБУ добавили, что эти политические силы осуществляли антиукраинскую деятельность, пропагандировали войну, а также создавали реальные угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Представители этих партий способствовали насилию и преступлениям, направленным на незаконный захват государственной власти, а также помогали врагу и занимались коллаборационной деятельностью. Яркий пример тому – гауляйтеры российских захватчиков на временно оккупированных территориях Украины. Некоторым из них уже сообщено о подозрениях по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Справка

Партия «Блок Владимира Сальдо» названа в честь бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо. Региональный пророссийский политический проект был зарегистрирован в 2019 году, незадолго до местных выборов 2020 года.

Прокуратура Херсонской области открыла против Сальдо производство, поскольку он стал одним из 23 предателей Херсонщины, взявших российский паспорт.

Кроме Сальдо, в партии есть еще трое предателей, входящих в так называемый «Комитет спасения Херсонщины «За мир и порядок»: действующий депутат горсовета Игорь Семенчев, депутат райсовета Сергей Черевко и кандидат в депутаты райсовета от «Блок Владимира Сальдо» Дмитрий Савлученко.

Членами партии «Держава» являются херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов, входивший в совет развития партии, председатель партии Дмитрий Василец, обвиняемый в содействии деятельности террористической организации, и еще несколько коллаборантов.

Партия «Держава» была зарегистрирована в 1999 году. Она позиционировала себя как левоцентристская и пророссийская партия, заявляла о тысячах членов и центрах во всех регионах страны.

В 2020 году партию возглавил блогер и пропагандист, ранее арестованный по обвинениям в помощи российским боевикам и при содействии сепаратистскому телеканалу «Новороссия ТВ», Дмитрий Василец.