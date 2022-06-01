Россиян начали заманивать на «гуманитарную» службу, а потом бросают как пушечное мясо

Рекрутинговые компании рф сейчас ищут «добровольцев» для армии и предлагают неплохие зарплаты на восстановлении оккупированных территорий на востоке Украины – разбирать завалы или грузить гуманитарную помощь, но в итоге их потом используют как пушечное мясо.

Об этом следователям СБУ рассказал пленный захватчик, приехавший по контракту якобы в качестве «разнорабочего».

По его словам, выбор у таких контрактников невелик: послужить пушечным мясом в составе незаконных вооруженных формирований «ЛНР»/«ДНР» или быть расстрелянными за отказ. В частности, этот уроженец удмуртии подписал контракт с вс рф на 2 месяца.

На расчистке территории школы он работал только первую неделю. А затем вместе с другими 32 «коллегами» его отправили в Золотое в подчинение так называемой «ЛНР». И у них все сложилось не так хорошо:

– Из этих 32 человек: семеро попало в плен, шесть ушло обратно, остальные - 200-ые. Я сам получил ранение.

В настоящее время с ним работают следователи и контрразведчики СБУ.