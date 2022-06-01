Экс-командир «Азова» предупредил об информационной провокации со стороны рф с участием пленных защитников Мариуполя

Бывший командир полка «Азов» Максим Жорин предупредил, что в ближайшие дни в информационном пространстве могут появиться публичные сообщения от пленных защитников Мариуполя, которые не соответствуют действительности.

Об этом он написал в Telegram.

«В ближайшие дни могут быть публичные сообщения от наших собратьев – защитников Мариуполя, которые сейчас находятся под контролем России. Прошу быть всех очень внимательными – информация, которую вы услышите, может не соответствовать действительности! Помним, где и в каких условиях находятся героические защитники Азовстали! – написал Жорин.

Также об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информированных собеседников в спецслужбах Украины.

- В ближайшие дни могут появиться публичные заявления и видео из гарнизона Мариуполя, который сейчас находится в поселке Еленовка (временно оккупированная территория, контролируемая боевиками - ред.). Может быть озвучена информация, которая может не соответствовать действительности, – приводит слова своего источника издания.

Собеседники УП намекнули, что оккупанты могут склонять украинских защитников к заявлениям, которые будут на руку российской пропаганде.