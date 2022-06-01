Оккупанты в Херсоне похитили проректора университета и планируют «назначить» нового ректора из числа коллаборантов

Максим Винник Российские военные в оккупированном Херсоне похитили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника, также коллаборанты выломали двери в кабинет ректора.

Об этом сообщает херсонское издание МОСТ.

Как сообщил источник в университете, коллаборантки Татьяна Томилина и Татьяна Кузмич вместе с двумя вооруженными военными рф зашли в Херсонский государственный университет. Они выломали дверь в кабинет ректора.

Издание располагает информацией, что именно Томилину хотят «назначить» ректором вуза. Она была директором Академического лицея при ХГУ и потеряла должность из-за сотрудничества с пророссийской ОО «Безопасность и развитие».

Татьяна Томилина После этого, по словам очевидцев, Томилина дала команду вооруженным людям схватить проректора Херсонского государственного университета Максима Винника.

Его схватили возле общежития вуза и вывезли в неизвестном направлении.

Коллеги Винника подтвердили МОСТу задержание и добавили, что он имеет инвалидность и нуждается в постоянной медицинской помощи.

Сотрудники ВУЗов, работавшие в главном корпусе, покинули рабочие места и продолжат работу по украинскому законодательству – дистанционно.