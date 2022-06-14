США планируют построить на границе Украины и Польши зернохранилища, чтобы помочь вывезти зерно

Соединенные Штаты совместно с европейскими союзниками работают над вывозом зерна из Украины железнодорожным путем, в частности, путем строительства зернохранилищ на украинской границе.
Об этом во вторник, 14 июня, заявил президент США Джо Байден.
- Мы тесно работаем с нашими европейскими партнерами, чтобы вывезти 20 миллионов тонн застрявших в Украине зерна на рынок для уменьшения глобальных цен на продовольствие, - подчеркнул президент США.
Байден добавил, что, по его мнению, зерно нельзя экспортировать по Черному морю, поскольку оно «будет подорвано в воде».
- Поэтому мы работаем над планом, чтобы вывезти его через другие страны по железной дороге. Но Украина имеет такую же систему железнодорожных дорог, как и россия, где ширина пути отличается от пути в Европе, поэтому мы будем строить временные элеваторы на границе Украины с, в частности, Польшей, чтобы переправлять зерно из украинских вагонов в зернохранилища на (европейские) вагоны и дальше в океан, – добавил Байден.
Напомним, ранее в США работают над тем, чтобы различные страны не покупали зерно, которое, по мнению Вашингтона, могло быть украдено в Украине.
Как известно, ранее Президент Зеленский призвал разблокировать украинские порты во избежание мирового продовольственного кризиса. Позже Турция начала готовить «Дорожную карту», чтобы под эгидой ООН предотвратить глобальный продовольственный кризис, спровоцированный российским вторжением в Украину.
МИД отметил, что Украина прилагает максимальные усилия для разблокирования морских портов с целью предотвращения мирового продовольственного кризиса и в настоящее время совместно с ООН и партнерами прорабатывает возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции.
Разблокировку украинских портов и экспорт зерна Зеленский также обсуждал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Великобритания и союзники рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море для конвоя судов с украинским зерном.
Франция заявила о готовности участвовать в разблокировании Одесского порта.
Также министр сельского хозяйства Германия считает, что Украина не может рассчитывать на то, что президент россии владимир путин сдержит свое слово и обеспечит безопасный проход для судов с зерном.