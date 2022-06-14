США планируют построить на границе Украины и Польши зернохранилища, чтобы помочь вывезти зерно

Соединенные Штаты совместно с европейскими союзниками работают над вывозом зерна из Украины железнодорожным путем, в частности, путем строительства зернохранилищ на украинской границе.

Об этом во вторник, 14 июня, заявил президент США Джо Байден.

- Мы тесно работаем с нашими европейскими партнерами, чтобы вывезти 20 миллионов тонн застрявших в Украине зерна на рынок для уменьшения глобальных цен на продовольствие, - подчеркнул президент США.

Байден добавил, что, по его мнению, зерно нельзя экспортировать по Черному морю, поскольку оно «будет подорвано в воде».

- Поэтому мы работаем над планом, чтобы вывезти его через другие страны по железной дороге. Но Украина имеет такую же систему железнодорожных дорог, как и россия, где ширина пути отличается от пути в Европе, поэтому мы будем строить временные элеваторы на границе Украины с, в частности, Польшей, чтобы переправлять зерно из украинских вагонов в зернохранилища на (европейские) вагоны и дальше в океан, – добавил Байден.

Напомним, ранее в США работают над тем, чтобы различные страны не покупали зерно, которое, по мнению Вашингтона, могло быть украдено в Украине.

Как известно, ранее Президент Зеленский призвал разблокировать украинские порты во избежание мирового продовольственного кризиса. Позже Турция начала готовить «Дорожную карту», ​​чтобы под эгидой ООН предотвратить глобальный продовольственный кризис, спровоцированный российским вторжением в Украину.

МИД отметил, что Украина прилагает максимальные усилия для разблокирования морских портов с целью предотвращения мирового продовольственного кризиса и в настоящее время совместно с ООН и партнерами прорабатывает возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции.

Разблокировку украинских портов и экспорт зерна Зеленский также обсуждал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Великобритания и союзники рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море для конвоя судов с украинским зерном.

Франция заявила о готовности участвовать в разблокировании Одесского порта.

Также министр сельского хозяйства Германия считает, что Украина не может рассчитывать на то, что президент россии владимир путин сдержит свое слово и обеспечит безопасный проход для судов с зерном.