Президент Украины поручил главнокомандующему ВСУ проверить логистику в армии

Президент Владимир Зеленский попросил главнокомандующего Вооруженными силами Украины обратить особое внимание на сообщение о нехватке средств индивидуальной защиты у украинских военных.

Об этом президент сказал в своем видеообращении .

«Попросил сегодня главнокомандующего Вооруженными силами Украины очень внимательно отнестись к сообщениям в средствах массовой информации и соцсетях о том, что у части наших бойцов нет достаточно средств индивидуальной защиты. Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждает общество», - сказал Зеленский.

Он добавил, что ожидает проверки логистики в армии — поставляемого и того, как распределяют средства индивидуальной защиты среди украинских бойцов.