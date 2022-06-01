Президент Украины поручил главнокомандующему ВСУ проверить логистику в армии

Президент Владимир Зеленский попросил главнокомандующего Вооруженными силами Украины обратить особое внимание на сообщение о нехватке средств индивидуальной защиты у украинских военных.
Об этом президент сказал в своем видеообращении .
«Попросил сегодня главнокомандующего Вооруженными силами Украины очень внимательно отнестись к сообщениям в средствах массовой информации и соцсетях о том, что у части наших бойцов нет достаточно средств индивидуальной защиты. Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждает общество», - сказал Зеленский.
Он добавил, что ожидает проверки логистики в армии — поставляемого и того, как распределяют средства индивидуальной защиты среди украинских бойцов.
«На сегодняшний день всем, кто находится в зоне боевых действий, должно хватать всего необходимого для защиты. Государство это обеспечивает», – отметил президент.