Кабмин упростил процедуру фиксации повреждений жилья

Правительство Украины во вторник, 14 июня, упростило порядок фиксации повреждений и разрушений в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом рассказал глава Минрегиона Алексей Чернышев, сообщает пресс-служба ведомства.

«Пока перед гражданами и громадами, пострадавшими в результате вооруженной агрессии россии, стоит вопрос, как правильно подтверждать и фиксировать факт повреждения или разрушения здания. Поэтому правительство сегодня приняло важное решение, которым упростило порядок фиксации разрушений и повреждений жилых зданий и сооружений», - подчеркнул министр.

По его словам, согласно изменениям, фиксация повреждений теперь возможна для помещений любой формы собственности, расширяются возможности для проведения обследования поврежденных объектов, регламентировано содержание самого акта комиссионного обследования и его образцовой формы. Вскоре власти обещают разработать функционал, с помощью которого можно будет создавать акты обследования в приложении «Дія» .

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