Ким считает, что оккупанты все еще планируют захватить Николаев, но их прорыв маловероятен

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким назвал Николаев одной из целей для следующей атаки оккупантов, но уверен, что их планы провалятся.

Об этом он сказал в интервью «Главкому».

Помимо Николаева, в планах оккупантов Запорожье.

- Это не самые ценные для них города, они стоят на их пути. Это просто первые города, которые они могут использовать в качестве плацдармов, чтобы продвигаться и развивать наступление. Они бы и в Киев, и во Львов ушли, если бы могли, -считает Ким.

В месте с тем он заверил - в Николаеве у них не будет вариантов.

- Город расположен между двумя реками, и если что-то будет назревать, мы просто два моста подорвем. Николаев в таком случае – это просто тупик, потому что им придется обходить реку, - сказал глава ОВА.

Также он добавил, что в планах россиян было войти в Вознесенск, построить переправы и двигаться в сторону Одессы.

- Рассчитывали, что Николаев сам сдастся, когда попадет в окружение. Но этого не произошло и именно в Николаеве их прорыв крайне маловероятен, - заверил Виталий Ким.

Напомним, начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким посетил военных, проходящих лечение и реабилитацию в одной из больниц области.