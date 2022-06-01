Война в Николаевской области: ВСУ уничтожили более 60 единиц вражеской техники, в том числе вертолет и «Пион»

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 14 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 15 июня, происходящими на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется:

08:10 Как сообщает ОК «Південь», противник в нашей операционной зоне продолжает ведение боевых действий путем контрбатарейной борьбы. Активных наступательных действий не ведет, укрепляет оборонительные рубежи.

Оккупационные войска дважды пытались нанести авиационный удар. Утром вражеский вертолет сбит нашим подразделением из переносного зенитно-ракетного комплекса, а днем другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить наши подразделения в маневрах.

В ответ нашей авиацией нанесено 3 удара по скоплению живой силы и военной техники рашистов в Херсонской области. Также нанесены ракетные удары по составам горючего и района сосредоточения техники, подавлено 2 командно-наблюдательных пункта противника.

Всего за сутки, в результате выполнения огневых задач нашими подразделениями нанесены потери врагу в количестве 70 рашистов и более 60 единиц вражеской техники, среди которых:

- 1 вертолет, - 1 самоходная пушка «Пион», -1 реактивная система залпового огня «Град», - 3 гаубицы 152 мм, - 19 единиц бронированной, - 33 автомобильной, - 4 – инженерной техники.

Также уничтожены 2 склада боеприпасов.

Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части Черного моря в очередной раз переформатирована. 2 ракетных корабля и 1 подлодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами, продолжают создавать угрозу ракетной атаки с моря, 1 большой десантный корабль декларирует сохранение намерений на десантную операцию.

Кроме того, на Южнобугском направлении, по сообщению Генштаба ВСУ, враг обстрелял населенные пункты Тополино, Лепетиха, Березнеговатое, Кобзарцы, Шевченково, Посад-Покровское и Лупарево. Нанес авиаудару вблизи Княжевки.