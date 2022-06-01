«Нам нужно, чтоб фермеры зарабатывали»: Ким рассказал об особенностях экспорта зерна из Николаевщины в условиях войны

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о том, как предположительно будет проходить продажа зерна, собранного в области.

Об этом он рассказал в эфире канала «UAразом».

— На самом деле это проблема, во-первых, комендантский час и есть такая ситуация, как тепловой режим для того, чтоб не портить дороги крупногабаритным транспортом, потому что военная техника у нас ездит все равно. Что мы будем с этим делать? – отметил глава ОВА.

Он сообщил, что на сегодняшний день вырабатывается механизм вывоза зерна за пределы области. Однако проблема не в этом, а в том, как продать товар.

— Сейчас мы проговорили с соседними областями по поводу движения в комендантский час фур с зерном, чтоб мы могли его вывозить за границы области и где-то продать. Или складировать его тут на территории. Работать люди смогут в комендантский час, если это надо. Мы это будем делать через сотрудничество с полицией, с местной властью, с ОТГ, это будет сделано процедурно. Проблема не в том, как это сделать физически, проблема в том, как это продать или вывезти и получить прибыль, - отметил Виталий Ким.

Цена, которую готовы платить экспортеры, не очень большая – у сельхозпроизводителей не будет большого заработка.

— Есть рыночная цена на сегодняшний день, ее готовы платить экспортеры, цена на доставку. Это очень-очень узко, немного остается денег, если остаются, то для сельхозпроизводителей, чтоб в этом сезоне на озимых что-то заработать. Нам нужно, чтоб фермеры зарабатывали, и мы пытаемся создать условия, чтоб они меньше тратили на посторонние вещи, - добавил Виталий Ким.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, как на территории области будет проходить уборочная кампания с учетом комендантского часа.