Макрон снова выступил с неоднозначным завлением: С рф необходимо считаться, а Зеленскому рано или поздно придется вступить в переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с россией нужно считаться, а Президенту Украины Владимиру Зеленскому рано или поздно придется начать переговоры.

Об этом сообщил, выступая на военной базе в Румынии, передает BFM.

Президент Франции заявил, что россия — часть европейского континента, и с ней необходимо считаться.

«География упряма. россия остается частью [Европы]. Это сильная держава», — сказал Макрон,

При этом, он добавил, что Франция осуждает войну, начатую россией в Украине, и выразил надежду, что Украина победит.

«Мы хотим построить мир, а это значит, что в какой-то момент мы все хотим, чтобы огонь прекратился, а диалог — возобновился», — заявил Макрон.

Также он заявил, что Владимиру Зеленскому придется вступить в переговоры.

«В какой-то момент президенту Украины придется вести переговоры с россией», — заявил Макрон.

Он подчеркнул, что Франция «не воюет с россией», а единственный желаемый исход конфликта для нее — победа Украины или прекращение боевых действий.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда в очередной раз раскритиковал слабую позицию некоторых европейских стран, которые призывают «не унижать россию» и «сохранить лицо путину».