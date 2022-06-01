В Запорожской области восемь полицейских перешли на сторону оккупантов – теперь им грозит пожизненное заключение

В Запорожской области ГБР заочно сообщило о подозрении в государственной измене восьми полицейским, которые перешли на сторону оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро.

Один из подозреваемых в награду за свое сотрудничество с рф возглавил созданную врагом в Мелитопольском районе так называемую «народную милицию». Фигурант организует незаконную деятельность и склонил к сотрудничеству с врагом других бывших сослуживцев.

В госизмене и переходе на сторону оккупантов подозревают двоих полицейских из Бердянска. Они также по собственному желанию пошли на службу в карательные органы на временно оккупированных территориях. Им грозит лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.