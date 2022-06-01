«Чтобы я не убежал, меня босым перевозили»: Глава Шевченковской ОТГ Пилипенко рассказал, как его взяли в плен

Глава Шевченковской объединенной территориальной громады Олег Пилипенко рассказал о том, как его взяли в плен.

Об этом идет речь в его интервью «Преступности.НЕТ».

Как известно, 10 июня из плена российских оккупантов в Украину вернули нескольких украинцев, в том числе главу Шевченковской объединенной территориальной громады Олега Пилипенко.

Пилипенко рассказал, что он и его команда с начала войны помогали Вооруженным Силам – делились с ними координатами, отслеживали движение колон техники оккупантов. В один из дней его автомобиль обстреляли из противотанкового гранатомета.

— То, что мы помогали нашим Вооруженным силам, в вопросе оружия, бригад, передавали нашим воинам эту информацию, я думаю, что россияне были в курсе этого. То, что мы отслеживаем эти колонны, состав этих колонн, их дислокацию и приводим ракетные удары на эти колонны, они могли догадываться. Что это где-то исходит от кого-то из жителей или руководства общины. Я так думаю, что, возможно, за мной велась определенная охота. В том числе не исключаю, что это могло быть не совпадение, когда нас обстреляли из гранатомета, - рассказал Пилипенко.

В тот день, когда его взяли в плен, 10 марта, в ОТГ прибыла партия хлеба и других продуктов. Глава громады вызвался везти провизию в Любомировку, возле которой, на тот момент уже были оккупанты. На мосту возле села он и его водитель попали в засаду. Причем, их захватили русские военные, чья бригада была убита, в том числе, благодаря работе Пилипенко и его команды.

— 10 марта был первый день, когда мы получили первый груз продуктов, включая свежий хлеб. Нам хлебозавод отгрузил большую партию хлеба. Поймите правильно, у нас 15 дней громада не получала продукты, не было завода в большинстве пунктов. Мы распределили по машинам, кто в какие населенные пункты провозит. Я взял на себя функцию везти в поселок Любомировка, возле которого постоянно ездят оккупанты. Это было 16:30, было еще более менее светло. Мы надеялись проскочить, тем более что разведка дала предварительную информацию, что можно ехать. Я вызвался это делать и, к сожалению, мы попали в засаду. Я не могу сказать, специально ли они там нас там ждали, или, возможно, это кого-то другого. Мы попали в засаду, попали в то военное подразделение, чьи военные погибли от ударов по координатам, которые были сброшены, в том числе, с моего телефона, - отметил глава ОТГ.

Их схватили на мосту, на котором невозможно маневрировать. Автомобиль с грузом продуктов позже отвезли в Любомировку, которая уже на этот период была оккупирована. До людей дошли далеко не все продукты.

— Есть мост через канал, ты только по этому мосту можешь проехать, и плюс ты не можешь машиной как-нибудь развернуться и пробовать убежать. Они просто выскочили из разных сторон, их было четверо. Они остановили машину, провели уход по тому, что мы перевозим. Машину на следующий день БТРом отвезли в Любомировку, без нас, конечно. В то время Любомировка была под оккупацией. В машине, когда ее завезли в село, было какое-то еще количество продуктов – мука, например. Еще оставались подгузники, подсолнечное масло. Конечно, хлеб не попал к людям. Но хоть что-то попало. Единственное, что никому информацию по нам не дали, а нам дали возможность связаться с семьей на 13 день, - отметил Олег Пилипенко.

Оккупанты досмотрели автомобиль, проверили документы Пилипенко и его водителя, связали их, приказали снять обувь и увезли в Чернобаевку.

— Нет, у них процедура одна – они всегда наставляют оружие, требуют документы. У меня было с собой водительское удостоверение. Нас двоих забрали, сначала, обычно связанными, и с завязанными глазами завезли в их мобильный центр, а потом уже с наступлением темной поры суток отправили на Чернобаевский аэродром для того, чтобы обезопасить, чтобы я не убежал, меня босой перевезли. Это был март, довольно холодно, у меня были некоторые последствия поездки для ног не очень хорошие, - рассказал Пилипенко.

В Чернобаевке из-за Пилипенко начался спор – военнослужащие хотели его убить в качестве мести за ликвидированных сослуживцев, а «военная полиция» хотела его выгодно обменять.

— В этот же момент в штабе в Чернобаевке две разных структуры, одна – это десантники, которые хотели нас просто ликвидировать, а вторая – это военная полиция, которым поставили задачу наладить канал по обмену военнопленными, и во мне они видели человека, которого можно выгодно поменять. . Они уже начали выяснять отношения, у кого больше прав на заключенного, начали звонить своему руководству. Затем все-таки военная полиция решила, что меня можно выгодно поменять, - отметил глава ОТГ.

Напомним, усилиями Главного управления разведки Министерства обороны из российского плена освободили украинского летчика, подполковника Романа Василюка.

Напомним, Украина провела обмен пленными с рф. Домой вернули 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских.