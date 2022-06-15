10-летний украинец сэкономил 300 долларов и купил для ВСУ зарядку на солнечной батарее

10-летний Остап из Шепетовки Хмельницкой области на сэкономленные 300 долларов приобрел для украинских зенитчиков портативное зарядное устройство на солнечной батарее.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
«Он сам захотел совершить такой поступок, подошел ко мне, и сказал, что все деньги, которые ему дарили на день рождения, коляду и праздники используем на покупку бронежилета. Военным нужны, это спасет кому жизнь. Они же нас защищают», – рассказала мама мальчика Наталья.
Также она добавила, что средств на покупку бронежилета не хватило, поэтому решили купить портативное зарядное устройство.
Поступок маленького патриота тронул военных.
«Он мог купить себе игрушку или ровер, но отдал нам. Мы счастливы, потому что сейчас воспитываются настоящие патриоты Украины. Все непременно будет хорошо благодаря таким детям, как Остап», – рассказали воины.