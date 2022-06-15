10-летний украинец сэкономил 300 долларов и купил для ВСУ зарядку на солнечной батарее

10-летний Остап из Шепетовки Хмельницкой области на сэкономленные 300 долларов приобрел для украинских зенитчиков портативное зарядное устройство на солнечной батарее.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

«Он сам захотел совершить такой поступок, подошел ко мне, и сказал, что все деньги, которые ему дарили на день рождения, коляду и праздники используем на покупку бронежилета. Военным нужны, это спасет кому жизнь. Они же нас защищают», – рассказала мама мальчика Наталья.

Также она добавила, что средств на покупку бронежилета не хватило, поэтому решили купить портативное зарядное устройство.

Поступок маленького патриота тронул военных.