Оккупанты повредили и разрушили 94 спортивных объекта - сумма ущерба составляет 130 миллионов долларов

От оружия российских оккупантов повреждено или разрушено около 100 объектов спортивной инфраструктуры.

Об этом рассказали в министерстве молодежи и спорта.

По словам руководителя ведомства Вадима Гутцайта, российские солдаты нанесли ущерб на 130 миллионов долларов.

«Российские войска продолжают методически уничтожать спортивную инфраструктуру. Кажется, они не могут простить нам не только асфальт в селах, но и современные спорткомплексы в Волновахе, Лиманах, Харьковщине» , - сказал он.

Минмолодежьспорта продолжает вести печальную статистику. россия уже разрушила и/или повредила 94 объекта спортивной инфраструктуры. Оккупанты «освободили» Украину от 63 спортивных комплексов, 9 бассейнов, 3 ледовых арен, 17 стадионов, велокомплекса в Лиманах.

Больше всего объектов – 30, уничтожено на Донбассе, который президент Владимир Зеленский определил одним из приоритетных для развития массового спорта и спорта самых высоких достижений.

«Разрушен стадион в Волновахе, стадион Металлист на Харьковщине, уникальный велотрек в Лиманах, ледовый дворец в Северодонецке, который был одним из крупнейших в Украине. Целью вражеских снарядов стали «стратегические объекты»: бассейн Нептун в Мариуполе, Луганский областной физкультурный центр Олимп в Кременной, спорткомплекс Авангард в Киеве, Олимпийский учебно-спортивный центр в Чернигове, десятки других объектов», - говорится в сообщении.

В рамках инициативы Президента Украины #UNITED24 Минмолодежьспорта открывает спецсчет в НБУ для сбора благотворительных взносов. Он заработает через несколько дней. Все средства будут направлены на обновление спортивных сооружений, учреждений, организаций сферы физической культуры и спорта и развитие спортивной инфраструктуры.

«А прямо сейчас – верим в победу и поддерживаем ВСУ. Мы обязательно все отстроим, сделаем еще лучше, чем было. Потому что мы украинцы, мы на своей земле, мы создаем, а не уничтожаем», - написал Гутцайт.

Напомним, в Украине насчитали около 400 преступлений оккупанте против культурного наследия.