В Киеве предотвратили теракт против руководства Украины, - МВД

МВД удалось предотвратить теракт против руководства Украины.

Об этом в эфире украинских телеканалов сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает «Укринформ».

- Хочу подчеркнуть, что нам активно помогает население. И во многом благодаря информации, получаемой от наших оперативных источников, нам удалось даже предупредить теракт против руководства нашего государства. Я уверен, что после победы можно будет рассказать об этом гораздо больше, - отметил Енин.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить о портрете типичного диверсанта, Енин ответил, что это совершенно разные люди.

- Если сначала мы фиксировали ДРГ, в состав которых входили и пять, и десять человек, и задачей которых было совершение террористических актов, и диверсий, в том числе в центре столицы, то в дальнейшем многие были нацелены именно на корректировку огня, подсветку позиций и размещения наших вооруженных формирований, фиксации результативности ракетно-артиллерийских обстрелов. И нам многое дают именно служба на блокпостах и ​​комендантский час, - заявил представитель МВД.

В качестве примера он привел ситуацию, когда в Киеве полицейские задержали одного из водителей, и во время проверки документов стало очевидно, что человек ведет себя нетипично и нервно. Предварительный осмотр телефона мужчины подтвердил наличие снимков военных объектов и передвижений военной техники.

По словам Енина, с начала вторжения более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности, были задержаны и переданы в СБУ.