В Украине из-за войны приостановили пенсионную реформу

В Украине приостановили пенсионную реформу из-за полномасштабного вторжения рф.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, пишет «Зеркало недели».

- В этом году я думаю нет (накопительные пенсионные счета введены не будут), в этом году нам нужно всем выжить, – сказала она.

По словам Лазебной, на следующий год накопительные пенсионные счета могут стать очень хорошим стимулом для возвращения людей в страну.

- Мы сейчас над этим думаем. Какие это могут быть категории, какой нужен ресурс, чтобы создать эти счета, - сказала она, добавив, что это не просто перспектива для человека, но и ресурс, который может быть использован для восстановления Украины.

Также Лазебная сообщила, что около 300 тысяч украинцев, находящихся на оккупированных территориях, не могут получить пенсию.

Ранее в декабре 2021 года Кабинет министров принял решение о реализации экспериментального проекта накопительной пенсионной системы для работников предприятий крупной приватизации.

В общем, предполагалось, что социальные пакеты с накопительными пенсиями в Украине начнут вводить с 2023 года.