Российские вертолеты боятся приближаться к нашим позициям – знают, что их собьют из ПЗРК, - украинский воин

Российские вертолеты боятся приближаться к украинским позициям, потому что знают, что их могут сбить.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, ссылаясь на командира зенитно-ракетного подразделения, военнослужащего по имени Павел.

– Главное оружие нашего подразделения – переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла». Он хорош и эффективен, но еще советского образца. Это как старый дед, который долго пожил, но еще хорошо работает. Основная наша задача – прикрывать небо ребятам, воюющим на передке. Вражеская авиация (вертолеты, самолеты) не могут стрелять по нашим подразделениям в окопах на малых высотах, потому что знают, что мы их ведем. И в последнее время бывает так, что российские вертушки взлетают, выстреливают свой боекомплект где угодно, а потом докладывают командирам, что якобы отработали наши позиции.

- Они боятся приближаться на расстояние досягаемости наших ПЗРК, потому что обнаружить их и совершить пуск, например из «Иглы», занимает до 10 секунд. А дальше ракета уже сама захватит цель и улетит на нее. «Игла» очень проста в использовании, я мог бы научить работать с ней новичка за полтора часа. Но после этого нужна практика, - говорит Павел.

Он добавил, что украинцы также работают с ПЗРК образца НАТО, такими как Стингер или Перун.