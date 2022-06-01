Президент Казахстана заявил, что будет и с рф сотрудничать, и санкции против неё соблюдать

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил, что союзнические отношения его страны с россией будут продолжаться без нарушений санкционного режима, введенного Западом.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на интервью Токаева росСМИ.

- Санкции являются санкциями, нам не стоит их нарушать! – сказал Токаев.

Он объяснил, что экономическое сотрудничество между Казахстаном и рф будет происходить в рамках санкционного режима. Токаев не хочет подвергать свою страну вторичным санкциям Запада, давая возможность российским компаниям обходить введенные ограничения.

Кроме того, он заверил, что Казахстан не собирается выходить из ОДКБ и Евразийского экономического союза. Токаев добавил, что ОДКБ вообще «впервые себя проявила за все 30 лет существования» в январе, когда помогла властям подавить протесты в городах Казахстана. В то же время он считает, что некоторые российские политики «перевирают» эту ситуацию, настаивая, что россия якобы спасла Казахстан, а не миротворческий контингент государств-членов ОДКБ.

- россия (якобы) спасла ситуацию, а Казахстан должен вечно служить и кланяться в ноги россии. Неоправданные рассуждения, далекие от реальности, - говорит он.

По мнению Токаева, Казахстан остается «добрыми соседями» с россией.