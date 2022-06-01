Из-за российской агрессии в Украине разрушены 90% ветрогенераторов и 30% солнечных электростанций

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что из-за российского вторжения серьезно пострадали альтернативные источники энергии.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

- Энергетическая инфраструктура Украины продолжает нести сокрушительный ущерб. Около 650 тысяч потребителей не имеют доступа к электроэнергии, а более 180 тысяч домохозяйств – без газоснабжения. Около 5% установленных генерирующих мощностей разрушено. Кроме того, 35% генерирующих мощностей сейчас находятся на оккупированных территориях. Российская агрессия вывела из строя более 50% тепловых мощностей, 30% солнечной и более 90% ветровой генерации. Добыча газа упала примерно на 12-15%, – сказал министр.

В то же время, он отметил, что сейчас Украина получает значительную поддержку от мирового сообщества.