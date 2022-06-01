«Иностранное вооружение работает, наши артиллеристы очень довольны», - генерал Марченко о Николаеве

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко подтвердил, что современное иностранное вооружение, артиллерию уже задействовали против российских оккупантов на николаевском направлении.
Об этом он сказал в интервью изданию «Крым.Реалии».
- Иностранное вооружение доходит, оно уже работает. Наши артиллеристы очень довольны, оно очень точное. Не такое выносливое, как было у нас, но бьет точно. Но оно подходит, у нас уже обучены расчеты. Оно форсируется, усиливается, увеличивается. Единственная проблема – дают порциями. Хотелось бы, чтобы дали сразу, закрыли южное направление, донецкое и луганское направление, харьковское. Чтобы мы понимали, что все есть. И мы бы потом потихоньку строили себе планы, боевые порядки, начали бы оттеснять оккупантов.
- Нам нужна техника и желание. Желание у нас есть, дайте нам только технику. У меня был в Николаеве случай, когда один артиллерист за пять дней научил около шести расчетов Д-30. Абсолютно левых людей, которые ни разу не стреляли из пушек, - рассказал Марченко.