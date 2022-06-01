ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Залужный рассказал о тяжелых боях за Северодонецк

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 15 июня по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 16 июня.

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00:28 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о боях за Северодонецк и Луганскую область.

«Продолжается упорная борьба за Луганщину. Противник сосредоточил на севере области свои основные ударные силы и пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Наступление ведется с юга на север на направлениях Попасная-Камышеваха и далее на Лисичанск, Попасная-Николаевка, Попасная-Берестово, с севера на юг на направлениях Богородичное-Славянск, Изюм-Славянск, ниже – Попасная-Светлодарск, с востока на запад Северодонецк-Лисичанск, а также на направлениях Северодонецк-Метелкино, Тошковка-Камышеваха».

«В целях вытеснения наших войск враг применяет авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию. Северодонецк – это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. Город не может рассматриваться никак по-другому. Все, кто сегодня в строю, – герои. Благодарю вас за службу! Спасибо всем, кто поддерживает и верит в Вооруженные Силы Украины!» - обратился Залужный.

00:17 Журналист Юрий Бутусов показал видео уличных боев в Северодонецке.

00:10 Нацгвардейцы уничтожили точку радиоэлектронной борьбы российских оккупантов (РЭБ) в Харьковской области. Гвардейцы-артиллеристы нанесли точный удар по оборудованию радиолокационной станции противника. Выявление РЭБ и корректировку огня по нему украинские защитники провели с помощью БПЛА.