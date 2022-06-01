Война на Николаевщине: Оккупанты разрушили почти 5 тысяч гражданских объектов, в большинстве обстреляны дома

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 15 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 16 июня, происходящими на территории Николаевской области.

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08:36 По состоянию на 16 июня с начала российского вторжения в Николаевской области поврежден частично или полностью 4941 гражданский объект, сообщили в ОВА.

Из них:

- объекты жилого фонда – 3122, - медицинские учреждения – 35, - учебные заведения – 212, - заведения культуры – 99, - объекты промышленных предприятий – 46, - объекты жизнеобеспечения: газо – 631, электро – 402, водо – 23, теплоснабжения – 71, - другие невоенные объекты – 300.

В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.

Без газоснабжения всего 6656 потребителей.

Прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 93 населенных пунктах Баштанского и Николаевского районов.

За сутки для ликвидации последствий российско-фашистской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались 27 раз для идентификации и изъятия взрывоопасных предметов, изъято 3 ВОП.

Проводится добровольная эвакуация. По состоянию на 16 июня в заведениях временного размещения Николаева находятся 449 внутренне перемещенных лиц. Всего из Николаевской области эвакуировано 22568 человек.

07:32 На Южнобужском и Таврическом направлениях противник сосредотачивает усилия на содержании занятых рубежей и недопущении наступления наших войск, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Оккупанты наносят огневое поражение подразделениям Сил обороны. Продолжают усовершенствование инженерного оборудования позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенко.

07:17 В Оперативном командовании «Юг» показали еще фото из дома в Николаеве, в который попал вражеский снаряд РСЗО «Ураган».

Ракета прошила перекрытия с четвертого по второй этаж включительно. Четыре квартиры разрушены до основания.

По предварительным данным, пострадали пятеро мирных жителей. Самое тяжелое состояние у пожилой женщины, ее с места обстрела забрала «скорая».