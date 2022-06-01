В Киев прибыли лидеры Италии, Франции и Германии

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину.

Об этом сообщает итальянское издание RaiNews24.

Информация о точной дате визита держали в секрете из соображений безопасности.

Во время рабочего визита лидеры трех крупнейших европейских стран должны встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Ключевой целью встречи является демонстрация поддержки Украины и преодоление постоянной критики за ограниченную и медленную реакцию на поставку оружия и нереализованные обещания.

Вторая цель визита – это месседж именно российскому президенту: единство целей Европейского Союза не ставится под сомнение, даже при всех разных нюансах, вытекающих из национальных интересов, которые не всегда совпадают, пишет итальянское издание.

То есть, несмотря на все попытки Кремля разделить Европу, поддержка Украины не пошатнется. Однако Марио Драги настаивает, что необходимо продолжить давление на Путина, чтобы он вернулся за стол переговоров, начав диалог по продовольственному вопросу и разблокировке черноморских портов.

Третья цель визита – это показать, прежде всего США, что Европейский Союз имеет собственную стратегическую автономию и ядро учредителей, готовых вести Европу к еще большей интеграции, начиная с всеобщей обороны и внешней политики, сообщает Rai News.