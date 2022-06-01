Оккупанту, убившему двух украинцев на Черниговщине, сообщили о подозрении

Прокуроры Нежинской окружной прокуратуры Черниговской области установили и заочно сообщили о подозрении одному из военнослужащих рф, в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (части 2 статьи 438 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, военнослужащий 21-й отдельной мотострелковой бригады воинской части №12128 вооруженных сил рф 1 апреля 2022 года расстрелял двух жителей села Гайворон. Один из убитых – участник АТО, другой – местный охотник.

«Перед тем, как расстрелять гражданских, подозреваемый вместе с другими в настоящее время не установленными военнослужащими рф, незаконно удерживали их в погребе одного из домохозяйств на территории Дмитровской объединенной территориальной громады Нежинского района. Вместе с убитыми военнослужащие РФ удерживали также 60-летнего мужчину, которого оккупанты впоследствии отпустили», - добавили в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

В пресс-службе напомнили, что если вы стали свидетелем военного преступления рф, фиксируйте и присылайте доказательства.

Напомним, как в Донецкой области СБУ задержала 18-летнюю девушку, которая по собственной инициативе передавала спецслужбам рф координаты мест дислокации ВСУ.