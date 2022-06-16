На Харьковщине арестовали активы российской компании на 40 миллионов гривен

В Харьковской области арестованы активы четырех местных предприятий, учредителями и конечными бенефициарами которых граждане и юрлица страны-агрессора.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Два из этих предприятий связаны между собой и осуществляют торговлю российским балансировочным и измерительным оборудованием. Их материнская структура в рф поддерживает вооруженную агрессию против Украины.

Остальные два – занимаются оптово-розничной торговлей в Украине.

По решению Киевского районного суда Харькова наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права этих компаний. В настоящее время идет передача их в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

СБУ продолжает исследовать все обстоятельства работы этих предприятий в рамках уголовного производства, открытого по части 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины («Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенных в крупных размерах»).

Мероприятия по разоблачению проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.