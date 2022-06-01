У двоих жителей Николаевщины полицейские изъяли патроны, гранату и РПГ

В Березнеговатом полицейские изъяли у двоих местных жителей патроны, гранату и реактивную противотанковую гранату.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В доме 38-летнего жителя района следователи обнаружили и изъяли ручной гранатомет РПГ-22, 37 патронов к стрелковому оружию разного калибра, а у его 37-летнего товарища – гранату и запал к ней.

38-летнего фигуранта следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

В настоящее время мужчине сообщили о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.