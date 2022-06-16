В Украине арестовали еще ₴4 миллиарда активов белорусской компании

В Киеве арестовали активы еще одного белорусского предприятия на четыре миллиарда гривен.

Об этом сообщили в киевской полиции и прокуратуре.

Полицейские установили компанию, которая на территории Украины предоставляет вспомогательные услуги в сфере добычи нефти и природного газа. Ее конечным владельцем является Государственный комитет по имуществу республики беларусь.

Кроме того, компания использует в своей деятельности оборудование республиканского унитарного предприятия «Белоруснефть». Последнее было внесено в международный санкционный список.

Полицейские провели санкционированные обыски в Харьковской и Полтавской областях.

По ходатайству прокуроров Подольской окружной прокуратуры Киева арестованы корпоративные права предприятия-резидента РБ в виде уставного капитала в размере почти один миллиард гривен, а также недвижимое и движимое имущество предприятия ориентированной стоимостью три миллиарда гривен.

В настоящее время принимаются меры по передаче этого имущества в управление АРМА.

В рамках следствия в уголовном производстве по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и злоупотребления полномочиями юридическим лицом (ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364-1 УК Украины) правоохранители исследуют деятельность этого предприятия в части возможного содействия рф при подготовке и проведении агрессивной войны против Украины.

Предпринимаются меры по передаче его в агентство по управлению и менеджменту активами.